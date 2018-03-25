В Киеве считают, что российских дипломатов высылать не стоит

Не стоит высылать с Украины российских дипломатов, считает первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, потому что это приведет в высылке украинских консулов, и политзаключенные украинцы, находящиеся в тюрьмах России, останутся без помощи.

Геращенко написала об этом в Facebook, комментируя возможность высылки российских дипломатов с Украины по примеру США и ЕС.

На Украине и в России давно нет послов, отношения сведены до критического минимума.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились после отравления экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия это отрицает. Премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.