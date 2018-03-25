Дело Скрипаля: Британия фактически разоблачает саму себя

Книга человека, называющего себя одним из создателей системы химического оружия "Новичок", Вила Мирзоянова — бывшего советского ученого, который был осужден, а позже перебрался в Америку, — называется "Государственные тайны. Хроника российской программы химического оружия". Десятки и сотни страниц химических формул, среди которых — подробная информация об агенте А-234 — веществе для того самого оружия "Новичок-1/2/3". Запад уже которую неделю подряд настоятельно утверждает: именно Россия в состоянии производить это вещество. Но книгу с подробной инструкцией может купить любой желающий. Со скидкой в 28 долларов.

Фрагмент интервью Вила Мирзоянова британскому BBC.

- Можно ли это вещество синтезировать не в России?

- Можно, — заявляет Мирзоянов. — Только высококвалифицированным научно-техническим персоналом. Если даже по моим формулам английские эксперты создали вещество и сняли спектры и физико-химические константы, это еще не говорит, что они прошли все этапы испытания этого вещества и главный этап — создания оружия. На это надо тратить много средств, это не так просто.

Любопытно, что средства британским химикам выделили, причем одновременно с тем, как поднялась шумиха вокруг Скрипаля. Сумма — огромная.

"Мы инвестируем 48 миллионов фунтов в новый центр защиты от химического оружия", — заявил Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании.

Через пять дней после этого министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, словно оговариваясь в интервью, делает сенсационное заявление: признает, что у Великобритании есть вещество для системы "Новичок". Интервью Deutsche Welle.

- Меня по-настоящему огорчило то, что произошло. Но когда я посмотрел на свидетельства, я имею в виду выводы специалистов из лаборатории Porton Down…, — сказал Джонсон.

- У них есть образцы?

- Да. И они в своих выводах были совершенно категоричны.

Британская сторона фактически разоблачает саму себя, ведь вся необходимая инфраструктура для разработки там тоже есть. Кадры со спутника секретной лаборатории Porton Down. Красными кругами отмечены новые здания, которые появились за последнее время. Снимки предоставило российское Министерство обороны.

"Когда все страны мира стремятся к уничтожению имеющих запасов химического оружия, Великобритания, наоборот, активно развивает лабораторию в Porton Down под предлогом развития контрмер против химического и биологического оружия продолжает проводить эксперименты и подвергать собственный народ страшной опасности", — отметил Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

А опасность вещества действительно колоссальная. Одного литра хватит, чтобы отравить целый город. Профессор химии, доктор наук Леонид Ринк — один из тех, кто работал над созданием этой системы в советские годы, рассказывает: его предназначение — совершенно в другом.

"Новичок" — это не вещество, конечно. Это очень сложная система. Она разрабатывалась для того, чтобы заразить такую-то территорию или что-то при помощи взрыва, с помощью авиации или из ракеты, распределить с большой высоты на землю", — рассказал Леонид Ринк.

- В физическом смысле это что?

- Это две жидкости. Они должны смешаться и произвести достаточно емкую и полную реакцию. Потом подорвать всю эту систему или вылить с большой высоты.

- Подорвать — это поджечь?

- Нет, это же находится внутри снаряда, внутри бомбы. То есть сначала летит бомба. Это все взрывается и разбрасывается по большой территории.

Как такая система могла быть применена для индивидуальной атаки, у специалистов вызывает недоумение.

"Когда говорят, что дочка Скрипаля привезла компоненты в Лондон и сказала папе, подожди, я сейчас смешаю кое-то, мы начнем с тобой загибаться, это бы уничтожило несчастного человечка и всех людей в кафе, то это бред сумасшедшего", — уверен Ринк.

Иными словами, это то же самое, как стрелять ядерной ракетой с целью убить одного человека. Но никто из посетителей кафе, кроме Скрипаля, не пострадал. Чтобы выяснить, чем на самом деле был отравлен Скрипаль, нужно получать образец яда. Однако британская сторона предоставлять его Москве отказывается.

"Мы сразу докажем, что мы ни при чем абсолютно. Каждая страна готовит бинарные системы так, как их ученые считают нужными, а их военные принимают. Потому что эта сложная система, воспроизвести ее невозможно", — подчеркнул Леонид Ринк.

А вот действия британской стороны свидетельствуют о том, что там знали, чем будут травить Скрипаля, утверждает эксперт по отравляющим веществам Дмитрий Гладышев, кандидат химических наук.

"Очень оперативно были проведены мероприятия, чтобы люди выжили. Это говорит о том, что до того как помощь оказывалась, у токсикологов и врачей уже была информация о том, что это фосфорорганическое соединение, скорее всего, они оказывали помощь и конкретные мероприятия по работе этим веществом. Похоже, что давался антидот, потому что ты быстро не выведешь человека из такого отравления без него", — считает Гладышев.

"Я думаю, что наши заклятые друзья польстились на русское название, совсем не подумав об этом, что это не моновещество, это система большая. Получается сейчас, что они по незнанию, по неграмотности засадили себя в очень большую лужу. Причем я не вижу даже способа выкарабкаться из нее. Совершенно безграмотные постановки", — сказал Леонид Ринк.

Лондон при этом в деталях разбираться даже не пытается, делая все, чтобы настроить мировое сообщество против России.

"Я думаю, всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать, а они явно нервничают по поводу этой ситуации. В этой истории важнее всего разъяснение фактов: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения", — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Москва была вынуждена в ответ на действия Лондона выслать из России британских дипломатов. При этом к совместному и прозрачному расследованию по делу Скрипаля российская сторона готова в любой момент.