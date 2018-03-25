Памфилова: вбросы были в пользу разных кандидатов

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о наличии вбросов бюллетеней на выборах президента РФ 18 марта. При этом она отметила, что в ряде случаев вбросы были не в пользу кандидата от власти. По словам Памфиловой, у ЦИК есть информация о нескольких подобных случаях, в том числе, возможно, в Люберцах.

"Я не понимаю, чем руководствовались люди, которые занимались вбросами. Их очень немного, но у каждого были разные причины", — отметила глава Центризбиркома в интервью на телеканале НТВ.

Как отметила Памфилова, нарушения были выявлены благодаря системе беспрецедентной прозрачности, которую создал ЦИК.

По данным комиссии, из-за нарушений недействительными признаны итоги голосования на 14 избирательных участках в девяти регионах: в Дагестане, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, нарушения были выявлены на одном участке в Австралии.

В голосовании за президента России приняли участие 67,54 процента граждан страны. За Владимира Путина отдали голоса почти 77 процентов. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него около 12 процентов. Владимир Жириновский набрал чуть больше 5,5 процента. У Ксении Собчак — четвертое место и 1,68 процента голосов.