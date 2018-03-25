Возросло число жертв и пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ

Пять человек погибли, еще 30 госпитализированы в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Погибшие — трое женщин, один ребенок и один мужчина, рассказали ТАСС в Следственном комитете РФ. За помощью к медикам обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы, добавили в ведомстве.

Еще 17 человек могут быть пропавшими: во время пожара они могли находиться в здании ТЦ, и теперь их родственники и близкие не могут с ними связаться. Родственники и близкие пропавших обратились за помощью к психологам МЧС, сообщили РИА Новости в областном главке спасательного ведомства. Возможно, кого-то из этих людей эвакуировали или увезли в больницу — пока информация уточняется.

Площадь пожара в "Зимней вишне" достигла 1500 квадратных метров. Возгорание удалось частично локализовано, пожарные тушат кровлю, которая уже частично обрушилась. Специалисты обследуют здание, чтобы исключить возможность нахождения людей под завалами. На месте пожара работают более 230 специалистов МЧС и 50 единиц техники. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара возглавил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

В областном управлении МЧС открыли горячую линию — ее номер +7 (3842) 58-23-33. По факту пожара заведено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Уголовное дело по факту пожара передано в Центральный аппарат Следственного комитета. В Кемерово направлена следственная группа из Москвы.