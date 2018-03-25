Послы России и Великобритании поспорили из-за Скрипалей в мексиканской газете

Посол России в Мексике Эдуард Малаян и посол Великобритании Дункан Тейлор пояснили позиции своих стран по делу Скрипаля на страницах местной газеты Excelsior. Британский дипломат назвал Россию агрессором и обвинил в отправлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым отравляющим веществом. "Россия должна нести ответственность за эту наглую попытку убийства на британской земле", — заявил Тейлор.

В ответном письме на имя Excelsior российский посол Малаян указал, что Тейлор не приводит никаких доказательств в подтверждение обвинений, пишет РИА Новости. Россия категорически отрицает свою причастность к преступлению. Химическое оружие в РФ не производится многие годы, а уничтожение запасов завершилось в 2017 году.

"Если Соединенное королевство так уверено, что это газ "Новичок" (британцы приравнивают вещество А234 к химагенту "Новичок"), это значит, что у него есть его формула, образцы и возможность производить его", — заметил Малаян.