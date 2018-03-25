Дарья Домрачева выиграла масс-старт на Кубке мира в Тюмени

В тюменском Увате завершился последний девятый этап Кубка мира по биатлону. Последнюю гонку сезона – женскую гонку с общего старта – выиграла белоруска Дарья Домрачева, которая преодолела дистанцию 12,5 км с одним промахом на четырех огневых рубежах за 35 минут 27,4 секунды.

Второе место заняла словачка Паулина Фиалкова (один промах; отставание — 1,8), третье — француженка Анаис Шевалье (без промахов; +6,6).

Лучшая из россиянок Ирина Услугина (один промах; +1.16,8) финишировала 21-й, Екатерина Юрлова-Перхт (три промаха; 1.24,7) — 22-й, Дарья Виролайнен (три промаха; +1.33,2) — 23-й.