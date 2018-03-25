Россия призвала ОЗХО происпектировать закрытый британский исследовательский центр

Постепенно выясняются некоторые детали того, как жил и чем занимался в Англии отравленный Сергей Скрипаль. Оказывается, он часто бывал в Лондоне, где у него даже есть любимый русский магазин, недалеко от вокзала Ватерлоо. Его хозяин показал нам пельмени, кефир и колбасу – их любил покупать у него бывший полковник.

Скрипаль рассказывал, что много ездит по миру. Говорил про Африку, ОАЭ, несколько раз упоминал о своих поездках в Соединенные Штаты Америки. Но подробнее о своих делах и тем более о прошлом Скрипаль не говорил.

Валерий Морозов, имеющий в Великобритании статус политического беженца, познакомился со Скрипалем в том же русском магазине. Об этой случайной встрече он рассказал в телевизионном интервью. Вскоре после показа Морозов стал получать письма с угрозами и был вынужден обратиться в полицию.

В британской прессе подогревается тема так называемой расправы над диссидентами. К ней тут же отнесли и загадочное убийство бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, который был задушен через неделю после отравления Скрипаля. Расследованием показательно занялось контртеррористическое управление полиции. Местные журналисты начали обзванивать тех, на кого заведены уголовные дела в России.

После своего интервью британскому телеканалу Sky News предприниматель Сергей Капчук сбежал из Англии. Он скрывается в Европе и говорит, что опасается за свою жизнь.

Высылка 23 российских дипломатов стала первой демонстративной акцией Лондона в отношении Москвы. В российском МИДе вызов приняли и организовали достойную отправку сотрудников дипмиссии и членов их семей. Специально для них был прислан самолет.

Отношения между Лондоном и Москвой сейчас на крайне низкой отметке, но Великобритания не останавливается на достигнутом и намерена втянуть другие страны в этот конфликт. На саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уговаривала партнеров объединиться против России. В итоге было принято совместное заявление, осуждающее трагедию в Солсбери. Но одно дело — формально поддержать Лондон и совсем другое — открыто действовать против России. Это противоречит собственным интересам, и европейские лидеры старательно подбирают слова.

"Все лидеры стран ЕС выразили свою позицию, осудили инцидент в Солсбери. Но в то же время, все отметили, что готовы работать над улучшением отношений с Россией, — сказал на пресс-конференции в Брюсселе Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии. — Здесь нет никаких противоречий. Мы осуждаем, но при этом нам нужен открытый канал для диалога с Россией по важным вопросам".

"Италия четко выразила свое согласие с принятым заявлением, присоединяясь к словам солидарности с Великобританией, но одновременно подчеркивает необходимость того, чтобы эта позиция и это осуждение, во-первых, не привели бы к эскалации и, во-вторых, не закрыли бы необходимое пространство для диалога с Россией, которое особенно важно для нынешнего геополитического момента", — отметил Паоло Джентилони, премьер-министр Италии.

К тому же стремящийся к Brexit Лондон партнерам на континенте — тот еще друг. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон всего лишь два года назад сравнивал Евросоюз с нацистской Германией, сегодня он с той же легкостью приравнивает Чемпионат мира по футболу в России к Олимпиаде 1936 года во времена Третьего рейха.

"Сравнение с 1936 годом, безусловно, правильно. Это вызывающая тошноту перспектива — думать о славе Путина на этом мероприятии", — заявил Джонсон.

Великобритания по-прежнему нарушает Венскую конвенцию, скрывая информацию о ходе расследования и не пуская представителей российского консульства к находящимся в критическом состоянии гражданам России. Только недавно Высокий суд Лондона разрешил произвести забор крови Сергея и Юлии Скрипалей для проведения независимой экспертизы силами организации по запрещению химоружия.

В решении судьи есть ссылка на заключение британских экспертов из лаборатории Porton Down, которые пишут, что анализ крови дал положительный результат на присутствие нервно-паралитического вещества класса "Новичок" или близко относящегося к нему вещества".

Нет никакого упоминания о возможной причастности к этому делу России. Зато есть вопросы к самой сверхсекретной военной лаборатории Porton Down, которая от места, где обнаружили отравленных, находится всего лишь в 15 минутах езды. Руководитель лаборатории утверждает, что это — просто совпадение.

В посольстве России это заявление расценили как признание того, что в Porton Down ведутся разработка и изучение боевых отравляющих веществ.

"Примечательно, что английская сторона не стала отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по ее официальным заявлениям, было использовано при отравлении семьи Скрипаль и сержанта Бейли", — говорится в заявлении посольства России.

В посольстве России поддерживают идею проведения Организацией по запрещению химического оружия инспекции в этом закрытом британском исследовательском центре.