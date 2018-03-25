Россия призвала ОЗХО происпектировать закрытый британский исследовательский центр

Тема:
Отравление Скрипаля 31 минута назад
Россия призвала ОЗХО происпектировать закрытый британский исследовательский центрЧитайте нас в Telegram
Постепенно выясняются некоторые детали того, как жил и чем занимался в Англии отравленный Сергей Скрипаль. Оказывается, он часто бывал в Лондоне, где у него даже есть любимый русский магазин, недалеко от вокзала Ватерлоо. Его хозяин показал нам пельмени, кефир и колбасу – их любил покупать у него бывший полковник.
Скрипаль рассказывал, что много ездит по миру. Говорил про Африку, ОАЭ, несколько раз упоминал о своих поездках в Соединенные Штаты Америки. Но подробнее о своих делах и тем более о прошлом Скрипаль не говорил.
Валерий Морозов, имеющий в Великобритании статус политического беженца, познакомился со Скрипалем в том же русском магазине. Об этой случайной встрече он рассказал в телевизионном интервью. Вскоре после показа Морозов стал получать письма с угрозами и был вынужден обратиться в полицию.
В британской прессе подогревается тема так называемой расправы над диссидентами. К ней тут же отнесли и загадочное убийство бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, который был задушен через неделю после отравления Скрипаля. Расследованием показательно занялось контртеррористическое управление полиции. Местные журналисты начали обзванивать тех, на кого заведены уголовные дела в России.
После своего интервью британскому телеканалу Sky News предприниматель Сергей Капчук сбежал из Англии. Он скрывается в Европе и говорит, что опасается за свою жизнь.
Высылка 23 российских дипломатов стала первой демонстративной акцией Лондона в отношении Москвы. В российском МИДе вызов приняли и организовали достойную отправку сотрудников дипмиссии и членов их семей. Специально для них был прислан самолет.
Отношения между Лондоном и Москвой сейчас на крайне низкой отметке, но Великобритания не останавливается на достигнутом и намерена втянуть другие страны в этот конфликт. На саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уговаривала партнеров объединиться против России. В итоге было принято совместное заявление, осуждающее трагедию в Солсбери. Но одно дело — формально поддержать Лондон и совсем другое — открыто действовать против России. Это противоречит собственным интересам, и европейские лидеры старательно подбирают слова.
"Все лидеры стран ЕС выразили свою позицию, осудили инцидент в Солсбери. Но в то же время, все отметили, что готовы работать над улучшением отношений с Россией, — сказал на пресс-конференции в Брюсселе Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии. — Здесь нет никаких противоречий. Мы осуждаем, но при этом нам нужен открытый канал для диалога с Россией по важным вопросам".
"Италия четко выразила свое согласие с принятым заявлением, присоединяясь к словам солидарности с Великобританией, но одновременно подчеркивает необходимость того, чтобы эта позиция и это осуждение, во-первых, не привели бы к эскалации и, во-вторых, не закрыли бы необходимое пространство для диалога с Россией, которое особенно важно для нынешнего геополитического момента", — отметил Паоло Джентилони, премьер-министр Италии.
К тому же стремящийся к Brexit Лондон партнерам на континенте — тот еще друг. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон всего лишь два года назад сравнивал Евросоюз с нацистской Германией, сегодня он с той же легкостью приравнивает Чемпионат мира по футболу в России к Олимпиаде 1936 года во времена Третьего рейха.
"Сравнение с 1936 годом, безусловно, правильно. Это вызывающая тошноту перспектива — думать о славе Путина на этом мероприятии", — заявил Джонсон.
Великобритания по-прежнему нарушает Венскую конвенцию, скрывая информацию о ходе расследования и не пуская представителей российского консульства к находящимся в критическом состоянии гражданам России. Только недавно Высокий суд Лондона разрешил произвести забор крови Сергея и Юлии Скрипалей для проведения независимой экспертизы силами организации по запрещению химоружия.
В решении судьи есть ссылка на заключение британских экспертов из лаборатории Porton Down, которые пишут, что анализ крови дал положительный результат на присутствие нервно-паралитического вещества класса "Новичок" или близко относящегося к нему вещества".
Нет никакого упоминания о возможной причастности к этому делу России. Зато есть вопросы к самой сверхсекретной военной лаборатории Porton Down, которая от места, где обнаружили отравленных, находится всего лишь в 15 минутах езды. Руководитель лаборатории утверждает, что это — просто совпадение.
В посольстве России это заявление расценили как признание того, что в Porton Down ведутся разработка и изучение боевых отравляющих веществ.
"Примечательно, что английская сторона не стала отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по ее официальным заявлениям, было использовано при отравлении семьи Скрипаль и сержанта Бейли", — говорится в заявлении посольства России.
В посольстве России поддерживают идею проведения Организацией по запрещению химического оружия инспекции в этом закрытом британском исследовательском центре.
Ранее по теме
-
Отравление Скрипалей: "Новичка" "изобрела" лично Тереза Мэй1 час назад
-
Глава дипломатии ЕС Могерини встретилась с послом Эдерером1 час назад
-
Лондон продолжает вести себя в стиле "англичанка гадит"1 час назад
-
США разрабатывали вещество, аналогичное "Новичку"4 часа назад
-
Послы России и Великобритании поспорили из-за Скрипалей в мексиканской газете4 часа назад
-
В Киеве считают, что российских дипломатов высылать не стоит5 часов назад
Сейчас
Спасатели продолжают работать в Кемерово: тел погибших больше не обнаружено
Картина дня
-
Пожар в ТЦ в Кемеровской области. Погибли люди
- Путин пообещал не сидеть на посту президента 100 лет
- Построен второй МС-21 для летных испытаний
- Пучдемона экстрадируют из Германии
- В Кишиневе задержали провокаторов с ножами и битами
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
"Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье
- В Подмосковье стаффордширский терьер напал на школьницу
- Новый худрук МХТ пообещал сохранить гримерку Табакова и репертуар
- Москвичей ждет культурная бессонница
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак