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Конфликт в Сирии 1 минута назад

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25 марта 201818:11

Эрдоган анонсировал взятие Телль-Рифата

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Турецкая армия в ближайшее время возьмет под контроль сирийский город Телль-Рифат. Об этом сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на президента Турции. По словам Тайипа Эрдогана, таким образом страна достигнет цели операции "Оливковая ветвь"

Ранее, 24 марта, Эрдоган сообщил, что Анкара готова к новым военным операциям в Сирии. По данным Генштаба турецких ВС, 18 марта был взят под контроль Африн, а 24 марта – весь регион на северо-западе Сирии, передает ТАСС.

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