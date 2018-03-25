США разрабатывали вещество, аналогичное "Новичку"

Газ "Новичок" разрабатывался в США, заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко, и сослался на подтверждающие документы.

Еще в 1998 году при просмотре спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, наши эксперты заинтересовались фосфоорганическим веществом, судя по всему – сильным ядом. Очевидно, это и был А234 – "Новичок", сообщил Рыбальченко в эфире телеканала "Россия 1" на передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США.

Больше в библиотеке упоминаний об этом веществе не было, хотя, как правило, данные пополняются.

4 марта в британском Солсбери были отравлены нервно-паралитическим ядом А234 британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Англия обвинят Россию, Москва свою причастность категорически отрицает. Президент РФ Владимир Путин сохраняет спокойствие, он предельно корректен, в отличие от британских властей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.