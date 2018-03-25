Слив данных пользователей стоил Цукербергу 10 миллиардов

Марк Цукерберг за одну неделю после скандала с фирмой Cambridge Analytica потерял более 10 миллиардов долларов – акции Facebook с понедельника снизились на 18 пунктов, отмечает телеканал "Россия 24".

Ранее британская компания Cambridge Analytica через приложение на платформе социальной сети собрала данные на 50 миллионов пользователей. Глава компании Александр Никс, которого уже сняли с должности, признался, что полученная информация использовалась для вмешательства в выборы в 200 странах, в том числе в США.

Между тем соцсеть Facebook извинилась перед пользователями в воскресных выпусках крупнейших британских газет. В заявлении Цукерберга на рекламных полосах сказано, что основатель соцсети приносит извинения за утечку личных данных более 50 миллионов человек.