Российские биатлонистки впервые в истории остались без наград на Кубке мира

Женская команда России установила антирекорд. По итогам завершившегося 25 марта в тюменском Увате Кубка мира по биатлону россиянки впервые по итогам сезона осталась без призовых мест на этапах соревнований.

Однако даже с учетом отсутствия медалей на девяти этапах Кубка мира российская команда сумела попасть в число пяти лучших сборных (четвертое место) в Кубке наций и вернула себе максимальную квоту. В следующем сезоне на каждую гонку соревнований можно будет заявлять по шесть биатлонисток, сообщает ТАСС.