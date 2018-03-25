Российские биатлонистки впервые в истории остались без наград на Кубке мира

25 марта 201818:15
Российские биатлонистки впервые в истории остались без наград на Кубке мираЧитайте нас в Telegram
Женская команда России установила антирекорд. По итогам завершившегося 25 марта в тюменском Увате Кубка мира по биатлону россиянки впервые по итогам сезона осталась без призовых мест на этапах соревнований.
Однако даже с учетом отсутствия медалей на девяти этапах Кубка мира российская команда сумела попасть в число пяти лучших сборных (четвертое место) в Кубке наций и вернула себе максимальную квоту. В следующем сезоне на каждую гонку соревнований можно будет заявлять по шесть биатлонисток, сообщает ТАСС.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар в ТЦ в Кемеровской области. Погибли люди
- Путин пообещал не сидеть на посту президента 100 лет
- Построен второй МС-21 для летных испытаний
- Пучдемона экстрадируют из Германии
- В Кишиневе задержали провокаторов с ножами и битами
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
"Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье
- В Подмосковье стаффордширский терьер напал на школьницу
- Новый худрук МХТ пообещал сохранить гримерку Табакова и репертуар
- Москвичей ждет культурная бессонница
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак
Сегодня
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце
20.03.2018 09:00
25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"
23.03.2018 15:32
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
19.03.2018 11:53
В ВМС Украины рассказали, зачем "принесли в жертву" флот
9 часов назад
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1
21.03.2018 16:39
32 013
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2
22.03.2018 15:39
15 822
Пучдемон хочет получить убежище в Германии
39 минут назад
Слив данных пользователей стоил Цукербергу 10 миллиардов
41 минута назад
Эрдоган анонсировал взятие Телль-Рифата
1 час назад
Памфилова: вбросы были в пользу разных кандидатов
2 часа назад
Россия поздравила Грецию с Днем независимости
2 часа назад
В Абхазии прогремел таинственный взрыв
2 часа назад
Поклонская назвала Ислямова шайтаном
3 часа назад
Водитель умышленно сбил пятерых детей в Глазго
3 часа назад
В Саратове пациент напал на фельдшера скорой
4 часа назад
Как выглядят 5 самых дорогих пентхаусов Москвы?
5 часов назад
Построен второй МС-21 для летных испытаний
6 часов назад
Турция испытала свои первые баллистические ракеты
6 часов назад
Саакашвили - Порошенко: я уже в учебниках истории
6 часов назад
Украинские разведчики подорвались на минном поле в ДНР
6 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Распилы на колесах-2
7 часов назад
3 550
Расследование Эдуарда Петрова. Распилы на колесах
7 часов назад
1 312
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar
23.03.2018 21:57
Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае
23.03.2018 15:44
На каком языке говорят миньоны, и можно ли его понять
5 часов назад
10 мифов о похмелье, в которые больше не нужно верить
5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года
24.03.2018 11:40
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром
22.03.2018 22:21