Захарова рассказала о неграмотных отписках от британского МИДа

Посол РФ в Великобритании получает от британского МИД неграмотные отписки на запросы и ноты российской стороны по делу Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

При этом дипломат отметила, что британская сторона спешит в расследовании дела Скрипаля. Кроме того, ей не хватает внутренней координации.

Отношения между странами обострились в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

По версии Лондона, отравляющее вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинение.

В результате Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. В ответ Россия предприняла аналогичные шаги.