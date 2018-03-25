Cambridge Analyticа вмешивалась в избирательные кампании по всему миру

Автор: Дмитрий Киселёв

Как устроена власть на Западе? Истории с Николя Саркози или с британским премьером Терезой Мэй — лишь отдельные национальные фрагменты большого пазла. Есть и наднациональные механизмы, что используются в борьбе за власть, даже больше — за господство.

Так, главной темой американской прессы стала утечка персональных данных десятков миллионов пользователей сети Facebook. Охотилась за этим гигантским массивом информации британская кампания Cambridge Analytica, а потом и лихо добычей распорядилась.

На каждого из пользователей Facebook был составлен так называемый психографический портрет, по которому понятны не только политические и потребительские предпочтения личности, но и другие характеристики: интроверт или экстраверт, особенности религиозности и темперамента, уровень доверчивости, наличие зависимостей и прочее. Заполучив это, британцы создали политтехнологию, которой стали пользоваться по всему миру. Использовал ее в своей избирательной кампании и Дональд Трамп. Благодаря Cambridge Analytica каждый избиратель через Facebook и вообще на свой компьютер стал получать именно тот образ Трампа, который для него заведомо более предпочтителен.

Дело тонкое. Здесь и использование персональных данных без согласия, и откровенная манипуляция массовым сознанием. Теперь Марк Цукерберг по-детски оправдывается и говорит, что больше так не будет. Но, во-первых, данные на десятки миллионов пользователей Facebook уже утекли. Эти жертвы Facebook уже пожизненно обречены жить в Сети, образно говоря, голыми, уязвимыми для манипуляций. Во-вторых, в будущем такое обязательно повторится. И не раз. Ведь средства защиты и средства нападения всегда развиваются не синхронно. То же справедливо и для Интернета. Впрочем, жизнь больше, чем Сеть.

Валентин Богданов

Токсичные волны, расходящиеся от дела Скрипаля, достигли Белого дома. Два якобы осведомленных анонима поведали агентству Bloomberg, что в Вашингтоне готовятся к экстрадиции российских дипломатов. Однако шагать в одной колонне с союзниками Трамп готов, лишь пропуская их вперед. Не исключены и сюрпризы. К рекомендациям президент США ведь может не прислушаться вовсе, как получилось со звонком Владимиру Путину. Трампу оставили на столе записку, где крупными буквами написали "не поздравлять" президента России с результатами выборов, а он ее то ли проигнорировал, то ли даже не прочитал и все равно набрал.

"У нас был очень хороший разговор, я думаю, что мы встретимся в недалеком будущем, чтобы обсудить проблему гонки вооружений, которая выходит из-под контроля", — сказал президент США.

Прилив уверенности в своих силах хозяин Овального кабинета ощутил не на пустом месте. Комитет по разведке нижней палаты опубликовал результаты расследования, которое тянулось год и два месяца. Конгрессмены опросили 73 свидетеля, отсмотрели 300 тысяч документов и вынуждены был признать очевидное: теория сговора Трампа с Кремлем — это не более чем теория заговора.

"Комитет не нашел свидетельств того, что встречи между представителями Трампа, в том числе Джеффа Сешнс, и официальными представителями российского правительства, в том числе посла Кисляка, свидетельствовали о тайных договоренностях, координации или сговоре с правительством России", — говорится в докладе.

Впрочем, это совсем еще не конец. Демократы из того же комитета обещают рыть дальше. Уже без республиканцев. По мифическому "российскому следу" продолжает идти такая же комиссия в Сенате.

Правозащитник Дэн Ковалик так называемому вмешательству Москвы посвятил целую книгу. Ее название – "Замысел сделать Россию козлом отпущения". "Демократы, конечно, хотят продолжения расследования, я считаю, что их конечная цель — использовать результаты расследования, чтобы подвергнуть Трампа импичменту. Так называемое русское влияние было совсем незначительное. Cambridge Analyticа, офис которой расположен в Соединенном Королевстве, гораздо больше влияла на выборы. Никто ведь не начал считать, что за Cambridge Analyticа стоит Тереза Мэй. В этой ситуации ясно прослеживаются двойные стандарты", — уверен Ковалик.

Разворошить гнездо политических манипуляторов помогли журналисты британского канала Channel 4. Один из них несколько месяцев работал под прикрытием, выдавая себя за человека, заинтересованного в оказании влияния на выборы в Шри-Ланке. Откровения топ-менеджеров Cambridge Analyticа записывала на скрытую камеру. За их плечами вмешательство в ход более 200 избирательных кампаний по всему миру — от Нигерии до Аргентины.

"Мы способны и на большее. Искать чужие тайны — это интересно, но столь же эффективно может быть просто поговорить с кандидатом и сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться, записать это на камеру. Такая тактика может быть очень эффективной. Мгновенно получаешь видеодоказательства коррупции и выкладываешь в Интернет", — рассказал Александр Никс, гендиректор Cambridge Analyticа.

В деле были и бывшие сотрудники MI5 и MI6. Если требовалось, то жертву могли подловить и на горячем.

- Вы говорите, что знакомите этого человека с девушками и используете их для совращения? Не местных, не со Шри-Ланки?

- Нет. Можем привезти с собой. Например, взять в поездку украинок, — сказал Александр Никс.

Связи с Украиной для Cambridge Analyticа этим не ограничивались. Киевские власти нанимали британских спецов, чтобы прощупать отношение жителей Донбасса к идее возвращения под украинское крыло. Проект ввиду абсурдности, правда, быстро прикрыли.

Родственная структура — компания SCL Group — орудовала в Латвии. Там она помогла клиенту провести кампанию дезинформации, предназначенную для нагнетания межэтнической напряженности между латвийским населением и этническими русскими: "По сути русских обвиняли в безработице и других проблемах, негативно сказывающихся на экономике", — сказано в документе SCL. В нем также утверждается, что эти усилия помогли ее националистическому клиенту победить.

Похожим путем (нагнетая противостояние между республиканцами и демократами) пошли и в США. Звездным часом для Никса и его подручных стал интерес со стороны главного идеолога трамповской кампании Стивена Бэннона. Он занял в Cambridge Analyticа пост вице-президента и убедил сторонника республиканцев миллиардера Мерсера вложить в проект 15 миллионов долларов. Целевая аудитория — 50 миллионов пользователей Facebook, чьи данные удалось заполучить благодаря запущенному в качестве приложения психологическому тесту "Твоя цифровая жизнь". Прошел — считай, что полностью разоблачился.

"Здесь все имеет значение: и твоя машина, и твой дом, и твой стиль жизни. Все это — часть алгоритма, с помощью которого воздействовали на пользователей Facebook", — пояснил Даррин Порчер, эксперт в области кибербезопасности.

- Это как размещение продукции?

- Абсолютно. Воспринимайте это как рекламу. Вы же не будете рекламировать упаковку пива в церкви? Вы будете это делать там, где продают крылышки и смотрят футбол. Ваша реклама важна там, где она востребована и где ее ждут. Именно этим занималась Cambridge Analyticа — работала с людьми, которые были готовы принять ее продукт.

Марку Цукербергу, который за Facebook не уследил, эта история стоила больших репутационных потерь даже среди близких по духу. Удаляться из его социальной сети призвал основатель WhatsApp Брайан Актон, чем взял на слабо Илона Маска. В итоге на Facebook больше нет страниц SpaceX и Tesla, а у Facebook — 40 миллиардов долларов от капитализации. Руку помощи самому либеральному миллиардеру протянули с самого либерального телеканала. И он за нее ухватился.

- Вы будете выступать перед Конгрессом? – спросил журналист CNN у основателя Facebook.

- Если это понадобится, — конечно. Доверие к Facebook серьезно подорвано. Мы намерены подвергнуть проверке все приложения Facebook, у которых есть доступ к большим объемам данных пользователей. Я уверен, что русские затевают то же, что уже сделали в 2016-м, но уже с нашими промежуточными выборами. Нам надо быть готовыми к этому, — отметил Цукерберг.

По данным New York Times, к услугам британской "мозгомойки" прибегал и новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Его политический комитет четыре года назад перевел Cambridge Analyticа один миллион 200 тысяч долларов за сбор психографических данных. Их использовали в кампании сенатора-республиканца Тома Тиллиса из Северной Каролины. Болтон, которого называют самым агрессивным политиком Вашингтона, сменил на посту генерала Макмастера. Тот показался Трампу слишком мягким к Ирану и Северной Корее.

Джону Болтону покорять злобный город Вашингтон придется не впервые. При Буше он начинал заместителем госсекретаря. Потом стал постпредом США при ООН. С Нью-Йорком, правда, не сложилось.

Верховенство международного права над американским правом сильного Болтон отрицал в самом буквальном смысле, объясняя, что называется на пальцах. В здании штаб-квартиры ООН на East River — 38 этажей. Уберите десять — и ничего не поменяется, вещал он на одной из конференций. То есть в стенах ООН от США работал человек, который, по сути, отказывал этой организации в праве на существование.

Запомнился Болтон не только пугающей прямолинейностью, но и откровенными манипуляциями. Например, обвинял Кубу в поставке биологического оружия в Ирак и Ливию. А Тегеран и Пхеньян предлагал разбомбить.

"Даже в администрации Буша говорили, что он совершенно непредсказуем и опасен. В прошлом году он был одним из ключевых спикеров на конференции ОМИН, которая состоялась в прошлом году в Париже, а ОМИН является террористической организацией, члены которой в основном иранцы. Таким образом очень сложно предугадать, к чему все это приведет. Я действительно опасаюсь, что мы можем в скором времени начать новую войну в какой-нибудь другой стране, имея Джона Болтона в качестве советника по нацбезопасности", — подчеркнул Дэн Ковалик.

Вслед за порноактрисой Сторми Дэниэлс теперь решила открыться и бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал. В эфире CNN она рассказала, что тайно встречалась с Трампом двенадцать лет назад в среднем по пять раз в месяц.

Макдугал, считает себя девушкой честной. Денег за любовь, несмотря на предложение Трампа, она не взяла. От Мелании Трамп, как могла, старалась держаться подальше. И вообще она — убежденная республиканка: отдала Трампу не только себя, но и свой голос на прошедших выборах.

- Если Мелания Трамп смотрит вас, что вы хотели, чтобы она услышала?

- Что тут можно сказать, кроме "прошу прощения", — сказала Макдугал.

Увидела ли эти запоздалые извинения первая леди США, доподлинно неизвестно, но на мужа некоторое время смотреть Мелания Трамп точно не могла — до авиабазы Andrews из Белого дома президентская чета добиралась порознь.