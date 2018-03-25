Global Hawk и Poseidon снова понаблюдали за Россией

Американские военные продолжают следить за территорией Российской Федерации. Стратегический беспилотник ВВС США Global Hawk в воскресенье курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края вплоть до Сочи, пишет "Интерфакс". Global Hawk собирал разведданные в районе Севастополя, Алупки, Туапсе и Сочи, приближаясь к берегу на 40 километров.

Позднее этот же аппарат прошел вдоль линии разграничения в Донбассе рядом с границей РФ в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon исследовал район Севастополя и запад Крыма, находясь над международными водами.