Под Астраханью с рельсов сошла цистерна с мазутом

В Лиманском районе Астраханской области сошла с рельсов цистерна с мазутом. Инцидент произошел в половине шестого по местному времени (16:30 в Москве) на станции Зензели.

МЧС сообщает, что товарный поезд следовал из Казахстана на станцию Вышестеблиевская в России. Всего в составе было 68 цистерн с мазутом, движение осуществлялось с небольшой скоростью

На месте работают представители МЧС, прокуратуры, Роспотребнадзора и ФСБ — 144 человека и 31 единица техники.

К месту происшествия выдвинулись пожарный и восстановительный поезда.

Пострадавших нет. О разливе мазута не сообщается.

Задержки поездов по данному направлению нет, передает ТАСС.