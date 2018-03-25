У Совфеда есть доказательства вмешательства в выборы президента РФ

Данные о "тысячах разрозненных фактов попыток вмешательства извне в выборы президента России" имеются у временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ. В частности, это DDoS-атаки на информационные ресурсы российского Центризбиркома, информационные атаки, призывы бойкотировать голосование, рассказал РИА Новости глава этой комиссии Андрей Климов.

Вмешательством в выборы в РФ, по его словам, можно считать и препятствия в проведении голосования россиян на Украине: из-за действий украинских властей не смогли принять участие в голосовании на выборах президента около 65 тысяч россиян.

Комиссия по защите госсуверенитета 3 апреля проведет круглый стол с экспертами, где будут обсуждаться предварительные итоги президентской кампании и попытки вмешательства в российские избирательные процессы.

"Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов", — отметил Климов.

В мае возглавляемая им комиссия подготовит доклад об итогах президентской кампании в рамках своей компетенции. При этом ежегодный доклад комиссии о вмешательстве в дела России извне, по словам Климова, перевели на французский и английский, а затем на трех языках распространили на проходящей в эти дни в Женеве ассамблее Межпарламентского союза.