Посетители сгоревшего ТЦ могли стать жертвами детской шалости

Причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово могла стать детская шалость с огнем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, по одной из версий, возгорание здания произошло после того, как под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик. Возможно, он сам поджег его. Вместе с тем источник отметил, что эта версия рассматривается наравне с остальными.

Со своей стороны главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев сообщил, что торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" не проверялся на предмет пожарной безопасности. Дело в том что, что он является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Собственник торгового центра – ООО "Зимняя вишня Кемерово".

На "горячую линию" Главного управления МЧС по Кемеровской области, открытую в связи с пожаром в ТЦ, уже поступило более 60 обращений, и звонки продолжаются. С семьями пострадавших и погибших работают психологи. Они также работают и с теми, кто пока не может найти своих близких. По словам сотрудника Центра экстренной психологической помощи МЧС, дополнительная группа психологов в ближайшее время вылетает в Кемерово из Красноярска.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, поручила специалистам федеральных учреждений оказать содействие региональным коллегам в организации медицинской помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По последним данным СКР, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Из-за пожара в Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации.