Сироткин: для меня этот уикенд получился не самым простым

Российский гонщик команды Williams " Сергей Сироткин прокомментировал свое выступление на дебютном Гран-при "Формулы-1" в Австралии. По словам россиянина, он разочарован ходом и результатами гонки. Сироткин сошел с дистанции на шестом круге из-за отказов тормозов.

"Все пошло не так, как ожидалось, я говорю даже не о результате, которого мы хотели достичь, но не смогли. Я говорю об опыте, которого мы не получили, — сказал Сироткин, которого цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. — Мне немного стыдно, я очень разочарован тем, как все сложилось. Для меня этот уикенд получился не самым простым, было важно провести хорошую гонку".