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25 марта 201821:30 Алексей Петров

Иностранные наблюдатели не заметили особой разницы между выборами в ЕС и России

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Поздравления с переизбранием Владимир Путин получил со всего света. Большинство руководителей государств сделали это искренне и тепло, как, например, китайский лидер Си Цзиньпин и президент Индии Нарендра Моди. Сразу же позвонили руководители, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Звонки вежливости сделали премьер Японии Синдзо Абэ, президенты Турции и Франции — Эрдоган и Макрон. В Кремль также пришли телеграммы от руководителей Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Сербии — всех не перечислишь. Страны БРИКС, страны ШОС, Израиль, ближневосточные монархии... Понятно, Сирия и Иран.

Президент США Трамп долго думал и советовался и все же осмелился набрать Путину и поздравить. И правильно сделал. Не оказываться же ему в компании тех, кто с комплексами и сидит в Лондоне и Варшаве, в Киеве или Прибалтике. Они там что-то все бормочут про фейки, но в итоге сами оказались смешными.

Кажется, только сейчас глава Центризбиркома может немного выдохнуть — колоссальная работа позади. Комиссия "почистила" все списки, миллионы избирателей получили SMS-напоминания. Кроме того, неотъемлемой частью голосования стало использование высоких технологий.

"Система максимально прозрачна. У наблюдателей больше возможностей. Это QR-кодирование, когда протокол невозможно практически подделать. Если где-то что-то возникает, сразу эти случаи выявляются. У нас было в 2012 году 30%, то есть каналов связи с нашими коллегами в регионах, цифровые каналы связи, сейчас — 100%. Это тоже максимально ускорило ввод данных в систему ГАС "Выборы", — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Для того чтобы опустить бюллетень в урну, даже приходилось занимать очередь — столько избирателей одновременно пришли на участки. Причем не только в России, но и за рубежом. В 145 странах проголосовали почти полмиллиона человек. Явно изменилось и настроение в столицах.

Шесть лет назад результат Владимира Путина в Москве был самым низким среди российских регионов — менее 47% (46,95%). В Санкт-Петербурге — примерно 59% (58.77%) Теперь доля его сторонников среди москвичей выросла почти в полтора раза. Путин получил более 70% (70.88%) В северной столице за него — три четверти избирателей (75.01%). Еще одно свидетельство, как быстро лидеры Болотной площади растеряли свой политический потенциал. Тем более что и баллотироваться стало гораздо проще. Например, для тех, кто идет от непарламентских партий, подписей нужно в 20 раз меньше, чем раньше. Более того, несмотря на скандалы, Центризбирком дал возможность всем кандидатам дойти до финала.

В ЦИК подчеркивают: выборы было абсолютно прозрачными. За ними вели мониторинг наблюдатели от общественных палат разного уровня, партий и кандидатов, а также зарубежные эксперты. Огромную роль сыграл и тотальный видеоконтроль. Специалисты подсчитали: чтобы отсмотреть весь объем видео со всех участков, потребуются 137 лет.

Но даже в таких условиях результаты выборов пытаются поставить под сомнение. Фрагмент фильма журналистов НТВ. Член общественного совета движения "Голос" Станислав Андрейчук задолго до 18 марта пытается убедить европейскую общественность в том, что то, "что в России называется президентскими выборами, не является ни честными, ни свободными, ни выборами вообще".

На прошлых президентских выборах в движении "Голос" во весь голос говорили о получении денег из-за рубежа. Однако когда в России вступил в силу закон об иностранных агентах, начались проблемы. Но наладить финансовые каналы удалось.

Лилия Шибанова, в прошлом исполнительный директор "Голоса", по словам авторов фильма, давно живет в Литве. Теперь она входит в координационный совет "Европейской платформы за демократические выборы". Работа этой организации совсем недавно признана российским Минюстом нежелательной на территории России. Спонсоры структуры — МИД Германии, Норвегии, ряд зарубежных фондов, а также "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Глава "Европейской платформы за демократические выборы" — Штефани Шиффер, гражданка Германии. С Шибановой у нее сложились деловые отношения, они много общаются и в неформальной обстановке. В распоряжении наших коллег оказалась аудиозапись переговоров. Речь там идет о финансах, заранее обсуждаются и действия сразу после выборов президента в России.

"У нас сложно с выборами в Российской Федерации. К сожалению, у нас грант закончится. У нас есть запас финансовый, так что мы можем и стараемся финансировать работы сотрудников до сентября. Надеемся на новый грант", — говорит Штефани Шиффер.

Тем не менее для представителей "Голоса" двери ЦИКа открыты. Сопредседателю движения Григорию Мельконьянцу даже дают слово на заседании комиссии, а любую обоснованную критику только приветствуют.

"Мы опубликуем детальный отчет по каждому избирательному участку. Факты тех или иных нарушений, которые требуют проверки, мы старались заносить на карту нарушений, в том числе по процедурам подсчета голосов", — заявил Мельконьянц.

После выступления комиссия благодарит правозащитника. Конечно же, ЧП были, звучит на заседании, их никто не скрывает. Наоборот, детально разбирают вместе с региональными коллегами. Например, из Калининграда, где речь идет о вбросе бюллетеней на двух участках. Сотрудники избиркома сами начали бить тревогу и обратились в суд, чтобы отметить итоги выборов на проблемных участках.

"Очень быстро оперативно сработали наши коллеги в регионах, где были хоть малейшие подозрения. Сразу отменяли итоги голосования. В 14 случаях отменили. Это крупица в масштабах страны. Мы практически всех мушек вылавливаем, чего нет во многих странах", — подчеркнула Элла Памфилова.

Выявить нарушения удалось и благодаря самым разным общественным организациям. Наблюдатели отмечают: выборы подверглись настоящей атаке со стороны изобретателей фейков. Зачастую даже штатные ситуации пытались выдать за нарушения. Вот пример: бюллетень застрял в урне.

"Такое впечатление, что заработала фабрика фейков. Все, кто давно занимаются мониторингом избирательного процесса, знают, что в день голосования на самом деле не такое большое количество нарушений. Они могут быть серьезными, но большого количества быть не может", — отметил Роман Коломойцев, координатор Национального общественного мониторинга.

Многие фейк-технологии были опробованы еще на прошлых выборах. В кадре видны некие манипуляции, но это не бюллетени, а копии. Однако повод для возмущения есть. У тех, кто знает реальную картину, — волосы дыбом. Порой и оттого, что пишет пресса у них на родине.

"Статья France Info "Собчак — опасная соперница Путина". В ней сказано, что один из кандидатов угрожает Путину впервые за 18 лет. Это гротеск! И это France Info, национальное радио, а не юмористическое СМИ ! Это дезинформация, и добавить к этому нечего", — сказал Тьерри Мариани, международный наблюдатель на выборах Президента РФ-2018 из Франции.

Между тем за проведением выборов следили сотни независимых друг от друга миссий. Особенно они выделяют механизм "Мобильный избиратель": голосовать не по прописке стало гораздо проще.

"Я приветствую правовые изменения и возможность голосовать не по месту жительства, что добавило 5 миллионов 600 тысяч избирателей. Эти усилия позволили повысить значимость выборов", — отметила Мариэтта Тидей, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ на выборах президента РФ-2018.

Среди тех, кто приехал следить за выборами, — Людовик Пажо, самый молодой депутат Французского национального собрания. "На тех участках, которые я смог посетить, я не заметил каких-либо нарушений. Надо сказать, что голосующих было много. Но на участках — никаких проблем", — сказал он.

"Я не вижу особой разницы между тем, как проходят выборы в Европе и России. У меня была возможность, начиная с самого утра, посетить шесть избирательных участков. Могу вам сказать: все проходило абсолютно нормально. Все урны были опечатаны. По части организации — никаких замечаний", — подтвердил Альдо Каркаси, международный наблюдатель из Бельгии.

"Никаких проблем не было. Хотя мы наблюдали очень внимательно. Посетили семь участков. Все в порядке. Особое внимание мы уделили печатям на избирательных урнах", — подчеркнул наблюдатель из Голландии Ян Херман Бринкс.

Итоги выборов подведены. Сделана и работа над ошибками. Все реальные, а не фейковые нарушения учтут, а недобросовестных представителей избиркомов обещают наказать.

Текст: "Вести недели"

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