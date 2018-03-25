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Пожар в кемеровском ТЦ 29 минут назад
Путин выразил свои соболезнования и дал ряд поручений по "Зимней вишне"Читайте нас в Telegram
Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в Кемерово, где полыхает торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня". Глава государства дал ряд поручений об оказании всей необходимой помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — цитирует слова Пескова "Интерфакс".
По словам пресс-секретаря, президент поручил главе МЧС незамедлительно вылететь на место трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств. Кроме того, из Красноярска и Москвы в Кемерово будут доставлены дополнительные силы МЧС, в том числе необходимая робототехника, беспилотная авиация и другое оборудование.
По последним данным СКР, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. По информации оперативного штаба МЧС, неизвестно местонахождение 35 человек, которые могли быть в горящем центре. С ними не могут связаться родственники. Среди тех, кого ищут, 19 детей и 16 взрослых. Чуть ранее стало известно, что троих пропавших детей, родители нашли. Как заявил глава МЧС Пучков работы по поиску людей будут вестись всю ночь. Сейчас в здании устанавливаются световые столбы.
По данным на вечер воскресенья, пламя в ТЦ удалось локализовать, но справиться с ним полностью не получается. В здании обрушились перекрытия, доступ к очагам возгорания сильно затруднен, передает телеканал "Россия 24".По одной из версий, причиной возгорания стал взрыв газового баллона на этаже, где находится детский развлекательный центр, по другой, загорелся один из кинозалов. Еще одна версия – детская шалость с огнем. Следователи по этому делу совместно с сотрудниками полиции уже установили основного владельца здания, а также допросили 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторов и собственников торговых точек.
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