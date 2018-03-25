В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6

На севере Аргентины произошло землетрясение, магнитуда – 5,6.

Эпицентр подземных толчков находился в 141 км от Сантьяго-дель-Эстеро. В городе проживают более 350 тысяч человек. Очаг стихии – на глубине 567 километров.

О пострадавших ничего не известно, передает ТАСС.