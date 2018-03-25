Россиянки завоевали бронзу чемпионата мира по керлингу

Женская сборная России по керлингу сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате мира, который проходит в канадском Норт-Бее. В матче за третье место российские керлингистки обыграли американских спортсменок со счетом 6:5.

В составе сборной России бронзовыми призерами стали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова.

За звание сильнейшей команды планеты поборются керлингистки из Канады и Швеции. Финальная встреча начнется в 22:00 по московскому времени.