Торговая война с США: Китай ударит по сфере потребления

Дональд Трамп жирным фломастером и в своей размашистой манере при свете телекамер подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Фактически это — объявление торговой войны самой густонаселенной стране планеты, экономика которой растет темпами. в несколько раз превышающими американские.

Такого Пекин еще не испытывал. Это — санкции. Теперь Китай получит возможность почувствовать себя в шкуре России. Но у Китая в силу масштаба его экономики совсем другие возможности для ответа.

Эта новость, конечно, во всех газетах: вот фотография, как Трамп подписывает тот самый меморандум. То, как китайская пресса описывает его действия, можно перевести на русский как "сильное движение рукой", что-то вроде выпада. Китай не скрывает, что будет защищаться, а может нанести и ответный удар.

Применить КНР может тот же прием: зеркально повысить пошлины на товары из США. Самая уязвимая для них отрасль – продукты — первым номером в опубликованном Минкоммерции Китая перечне потенциальной "санкционки".

В пекинском гипермаркете — все по списку: вот, например, вино из США, орехи произведены в Арканзасе, этикетка на китайском — явно на импорт — американский чернослив — США поставляют в Китай и сухофрукты, и фрукты свежие. Вот, например, американские яблоки. Стоят и сейчас вдвое дороже китайских. При повышении пошлин еще на 15% цены на продукты заокеанские рискуют стать заоблачными. А уж в этой сфере найти новых поставщиков Китаю вряд ли составит труда — далеко ходить не надо.

Необдуманные действия американской администрации дают отличный шанс России, говорят в Ассоциации по развитию китайских инвестиций за рубежом. Пока США наращивает торговое противостояние, у России есть время нарастить обороты производства на том же Дальнем Востоке.

"Китайский рынок очень большой, нам каждый год нужно 90 миллионов тонн сои обязательно. Если мы не будем поставлять из Америки, если будут повышать пошлины, то будем думать из других стран. Если не ошибаюсь, около миллиона тонн сои из России каждый год в Китай поставляется. Надо хорошо использовать нынешние шансы и подумать, как можно больше импортировать российскую сою в Китай. Это самый близкий сосед", — отметил Хэ Чжэньвэй, генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом.

Американскую сою КНР может заменить на бразильскую, аргентинскую или польскую. Китай потребляет половину экспорта сои из США. Полтора десятка фермерских хозяйств Среднего Запада, голосовавшие, к слову, за Трампа, уже протестуют: где они еще найдут такой рынок сбыта? И это — лишь один из козырей в китайском рукаве.

"Как только меры США будут приняты, Китай обязательно отреагирует. Америка заявляет, что действия Китая не соответствуют ее внутренним законам. Это очевидный односторонний подход и торговый протекционизм. Расследование является наглым нарушением правил ВТО", — уверен Чэнь Фули, руководитель Департамента договоров и права Министерства торговли КНР.

Ощутимо "затормозить" могут автоконцерны. General Motors заявлял, что в прошлом году продал в Китае рекордные 4 миллиона автомобилей, — на дорогах действительно немало Cadillac и Buick. Под удар может попасть Tesla, а ведь компания уже открыла в КНР три крупнейшие в мире зарядные станции и только-только получила одобрение на строительство завода в Шанхае, причем вопреки обычным правилам принадлежать он должен был полностью американцам.

Продажи этих машин росли с удвоенной энергией, доходы компании составили 2 миллиарда долларов. Tesla только что отчиталась, что Китай стал для нее самым прибыльным рынком. Но очевидно, что при бурном развитии собственного производства электрокаров Китай сейчас нуждается в Tesla меньше, чем Tesla в Китае.

Что говорить о таких техногигантах, как Apple, у которых все производство в Китае. Каждый четвертый Boeing делали для КНР. Компании вполне могут подрезать крылья и переориентироваться, скажем, на Airbus.

Американское присутствие в Пекине сейчас зримо: сетевые магазины одежды — во всех крупных торговых центрах, знаменитые пончики, фастфуд, сэндвичи и кофе. Сфера потребления — один из секторов американской экономики, где Китай мог бы ввести ответные меры.

В целом годовой объем экспорта США в Китай оценивается в 140 миллиардов долларов. Одних соевых бобов ввозят на 14 миллиардов. Контракт на 38 миллиардов заключен с Boeing. Потери Китая от повышения пошлин сами США оценивают в 60 миллиардов долларов. При торговом перевесе в пользу КНР в полтриллиона — об этом сам Трамп заявлял еще осенью, когда напал на Китай сперва на словах во время своего визита. Останавливался он тогда, кстати, в отеле крупной американской сети.

СМИ сообщают о первом официальном контакте: вице-премьер Госсовета и главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ поговорил по телефону с министром финансов США Стивеном Мнучином. Именно ему Трамп поручил за два месяца подготовить предложения по ограничению доступа в Штаты китайских инвестиций.

Способны ли заградительные меры остановить разогнавшийся локомотив китайской экономики? По оценкам экспертов, санкции лишь затормозят ее рост на одну десятую процента. А вот силу экономического бумеранга Америка не рассчитала.