Пожар в "Зимней вишне": 5 погибших, 32 пострадавших, 35 пропавших

Трагедия в Кемерово. 25 марта около 16 часов по местному времени запылал пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня", что на улице Ленина. Уже доподлинно известно о пятерых погибших. Среди них — один ребенок. Судьба еще 35 человек до сих пор не ясна.

Владимиру Путину доложили о случившемся. Он глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин поручил главе МЧС вылететь на место трагедии и принять все меры по должной мобилизации сил и средств и помощи семьям пострадавших.

Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров, поглотив и детскую игровую комнату, где родители оставляют своих маленьких детей, пока делают покупки. В двух залах кинотеатра обрушились потолки. Общая площадь обрушившейся кровли в середине торгового центра — около 500 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали примерно сто человек. Двадцать удалось вывести из огня. Спасти, однако, смогли не всех. В Следственном Комитете России сообщили, что, по уточненным данным, при пожаре погибли пять человек, из них трое — женщины, один мужчина и один ребенок. За медицинской помощью обратились 32 человека, тридцать из них госпитализированы.

Местонахождение 35 человек, которые также могли быть в торговом центре, неизвестно. Среди тех, кого ищут родственники, — 19 детей и 16 взрослых. При этом трое детей, ранее считавшиеся пропавшими во время пожара, к счастью, найдены живыми.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, начато следствие. В Кемерово направлена следственная группа из Москвы. В Кемерово уже ночь, но работы будут продолжаться до утра.