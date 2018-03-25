На полигоне "Ядрово" началась откачка фильтрата

На подмосковном мусорном полигоне "Ядрово" начинается откачка фильтрата, емкости для его сбора планируется установить в течение трех дней, сообщает пресс-служба губернатора Московской области со ссылкой на главу Волоколамского района Андрея Вихарева.

"Заходят уже машины, начинают откачку, и, что очень важно, машины никуда с полигона не уезжают", — цитирует слова Вихарева "Интерфакс". Он уточнил, что емкости, куда будут переливать фильтрат, должны сделать хозяева полигона.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, что фильтрат с "Ядрово" не будут вывозить в другие районы – система очистки, которая превращает фильтрат в техническую воду, будет установлена прямо на месте.

Впоследствии полигон накроют герметичным куполом, пять тысяч раз насквозь прошьют гигантской иглой, а дальше – очищение огнем. Газ, скопившийся в недрах свалки, будут сжигать при помощи факельной установки. Займутся рекультивацией свалки иностранные специалисты, планируется, что все необходимое оборудование доставят из Голландии уже в апреле.

На "Ядрово" 21 марта после резкого падения атмосферного давления произошел выброс свалочного газа, в воздухе повис неприятный запах. В итоге — много обращений в больницу, в том числе детей. Уже к 24 марта все они были выписаны. Губернатор Андрей Воробьев отправил в отставку главу района Евгения Гаврилова. Вместо него назначен Вихарев.