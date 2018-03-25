Женская сборная России по гандболу в гостях уступила румынкам

Российские гандболистки в четвертом матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года проиграли румынской команде со счетом 25:26. Встреча прошла в Румынии. Ранее в Тольятти россиянки оказались сильнее румынок – 30:25.

После поражения сборная России опустилась на третье место в пятой группе. У нашей команды осталось четыре очка. Лидируют же гандболистки из Австрии и Румынии, набравшие по шесть очков. Последнее место в группе занимает сборная Португалии. У португальских гандболисток пока нет набранных баллов.

Следующую встречу квалификации россиянки проведут в Португалии, где 31 мая сыграют с местной командой. Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 30 ноября по 16 декабря 2018 года во Франции.