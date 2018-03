На британских полицейских снова напал мечник

Преступник с мечом тяжело ранил полицейского в британском Манчестере. Об этом сообщила в "Твиттере" полиция графства Большой Манчестер.

Злоумышленника задержали, это мужчина 23 лет.

A 23-year-old man has been arrested after a police officer was slashed with a sword in Whalley Range.

The incident happened about 1.50pm today (Sunday 25 March 2018) on Demesne Road.

The officer is currently in hospital with serious injuries.

A number of roads remain closed.