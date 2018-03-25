Алина Загитова: я слишком сильно устала эмоционально

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая пятой на первом в своей карьере взрослом чемпионате мира, объяснила неудачное выступление на мировом первенстве эмоциональной усталостью. Тем не менее спортсменка надеется, что станет сильнее после полученного опыта в Милане.

"Знаете, у меня в детстве было много ситуаций, когда я срывала в прокатах первые прыжки, но потом докатывала программу до конца без ошибок. Почему не получилось в Милане? Наверное, я слишком сильно устала эмоционально", — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Кроме того, 15-летняя фигуристка рассказала, что отправилась после Олимпиады на чемпионат мира, чтобы прочувствовать уровень турнира. "Пусть опыт получился неудачным, но надеюсь только сильнее стать от этого", — добавила спортсменка.