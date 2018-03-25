Пригород Дамаска покидают боевики и мирные жители

Почти тысяча боевиков с семьями по гуманитарному коридору покинули населенный пункт Арбил в Восточной Гуте. Об этом сообщили в Минобороны России. Из пригорода Дамаска продолжают также выводить мирных жителей.

Вереница автобусов — один за другим заезжают в Арбил. Один из крупнейших оплотов боевиков в Восточной Гуте. После долгих переговоров с российскими военными экстремисты группировки "Фейлак ар-Рахман" согласились освободить всех заложников, сложить оружие и оставить позиции в предместьях Дамаска. Первыми из анклава вывозят узников тюрьм террористов.

Один автомат, один магазин. Покидая Арбил, боевики оставляют тяжелое вооружение. Уже ночью колонна автобусов с исламистами и членами их семей в сопровождении сирийской полиции и офицеров центра по примирению трогается в провинцию Идлиб.

Освобождение Арбила и Харасты: накануне этот город покинули примерно 5 тысяч боевиков "Ахрар аш-Шам" и их родственники — очевидный перелом в операции "Дамаская сталь". Сопротивление боевиков сломлено и в других крупных городах Восточной Гуты: Эйн-Терме, Джобаре. Под контролем экстремистов группировки "Джейш ал-Ислам" остается лишь Дума.

Параллельно с боевиками Восточную Гуту продолжают покидать и мирные жители. Старики, женщины, дети... С начала гуманитарной паузы из Гуты вышли свыше 100 тысяч человек.

Практически все эти люди — потомки бедуинов и крестьян, заселивших "сирийскую Рублевку" — так раньше называли Восточную Гуту — в конце 50-х годов. Бежали из северных провинций страны из-за засухи. И обживались на плодородных землях вокруг Дамаска. Спустя десятки лет мирные жители вновь покидают ставшие уже родными места.

"Слава Богу, что нам удалось вырваться от боевиков. Жить под их властью невозможно. Я надеюсь, что совсем скоро армия освободит мой поселок, и я смогу вернуться в свой дом" – говорит пожилой сириец..

На гуманитарных коридорах дежурят военные медики. Много раненых, больных и просто изможденных людей. Некоторых врачи выносят буквально на руках. Первая помощь на месте, потом — в больницы Дамаска.

На всех пунктах пропуска развернуты полевые кухни. Каша с тушенкой, вода, чай. Для арабов меню непривычное. Но люди рады и этому. Многие несколько лет не ели горячую пищу.

"Я не знаю, как это называется... Но очень вкусно. Полки в магазинах при боевиках были всегда пустые. А гуманитарную помощь, которую нам привозили, террористы и вовсе забирали себе", — продолжает пожилой мужчина.

"Спасибо огромное российской и сирийской армии. Они наши спасители. Если бы не переговоры, которые военные провели с террористами, мы бы никогда не смогли оказаться на свободе", — говорит молодая девушка.

Теплые вещи, постельные принадлежности, хлеб — военные привозят и в центры временного размещения жителей Восточной Гуты. Десятки тонн гуманитарной помощи России для спасенных из плена боевиков.