Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 марта 201821:30 Михаил Федотов

Пригород Дамаска покидают боевики и мирные жители

Читайте нас в Telegram

Почти тысяча боевиков с семьями по гуманитарному коридору покинули населенный пункт Арбил в Восточной Гуте. Об этом сообщили в Минобороны России. Из пригорода Дамаска продолжают также выводить мирных жителей.

Вереница автобусов — один за другим заезжают в Арбил. Один из крупнейших оплотов боевиков в Восточной Гуте. После долгих переговоров с российскими военными экстремисты группировки "Фейлак ар-Рахман" согласились освободить всех заложников, сложить оружие и оставить позиции в предместьях Дамаска. Первыми из анклава вывозят узников тюрьм террористов.
Один автомат, один магазин. Покидая Арбил, боевики оставляют тяжелое вооружение. Уже ночью колонна автобусов с исламистами и членами их семей в сопровождении сирийской полиции и офицеров центра по примирению трогается в провинцию Идлиб.

Освобождение Арбила и Харасты: накануне этот город покинули примерно 5 тысяч боевиков "Ахрар аш-Шам" и их родственники — очевидный перелом в операции "Дамаская сталь". Сопротивление боевиков сломлено и в других крупных городах Восточной Гуты: Эйн-Терме, Джобаре. Под контролем экстремистов группировки "Джейш ал-Ислам" остается лишь Дума.

Параллельно с боевиками Восточную Гуту продолжают покидать и мирные жители. Старики, женщины, дети... С начала гуманитарной паузы из Гуты вышли свыше 100 тысяч человек.
Практически все эти люди — потомки бедуинов и крестьян, заселивших "сирийскую Рублевку" — так раньше называли Восточную Гуту — в конце 50-х годов. Бежали из северных провинций страны из-за засухи. И обживались на плодородных землях вокруг Дамаска. Спустя десятки лет мирные жители вновь покидают ставшие уже родными места.

"Слава Богу, что нам удалось вырваться от боевиков. Жить под их властью невозможно. Я надеюсь, что совсем скоро армия освободит мой поселок, и я смогу вернуться в свой дом" – говорит пожилой сириец..

На гуманитарных коридорах дежурят военные медики. Много раненых, больных и просто изможденных людей. Некоторых врачи выносят буквально на руках. Первая помощь на месте, потом — в больницы Дамаска.
На всех пунктах пропуска развернуты полевые кухни. Каша с тушенкой, вода, чай. Для арабов меню непривычное. Но люди рады и этому. Многие несколько лет не ели горячую пищу.

"Я не знаю, как это называется... Но очень вкусно. Полки в магазинах при боевиках были всегда пустые. А гуманитарную помощь, которую нам привозили, террористы и вовсе забирали себе", — продолжает пожилой мужчина.

"Спасибо огромное российской и сирийской армии. Они наши спасители. Если бы не переговоры, которые военные провели с террористами, мы бы никогда не смогли оказаться на свободе", — говорит молодая девушка.

Теплые вещи, постельные принадлежности, хлеб — военные привозят и в центры временного размещения жителей Восточной Гуты. Десятки тонн гуманитарной помощи России для спасенных из плена боевиков.

Сейчас

21:49

Кемерово: погибших уже семеро

21:41

Спасатели продолжают работать в Кемерово: тел погибших больше не обнаружено

20:49

На британских полицейских снова напал мечник

20:42

Арест Пучдемона спровоцировал массовые протесты в Барселоне

20:30

Батутная комната кемеровского ТЦ вспыхнула, как порох

20:22

На полигоне "Ядрово" началась откачка фильтрата

19:37

У Совфеда есть доказательства вмешательства в выборы президента РФ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин выразил свои соболезнования и дал ряд поручений по "Зимней вишне"

Путин выразил свои соболезнования и дал ряд поручений по "Зимней вишне"

1 час назад
США разрабатывали вещество, аналогичное "Новичку"

США разрабатывали вещество, аналогичное "Новичку"

3 часа назад
Иностранные наблюдатели не заметили особой разницы между выборами в ЕС и России

Иностранные наблюдатели не заметили особой разницы между выборами в ЕС и России

20 минут назад
Под Астраханью с рельсов сошла цистерна с мазутом

Под Астраханью с рельсов сошла цистерна с мазутом

2 часа назад
Россиянки завоевали бронзу чемпионата мира по керлингу

Россиянки завоевали бронзу чемпионата мира по керлингу

1 час назад
Пожар в "Зимней вишне": 5 погибших, 32 пострадавших, 35 пропавших

Пожар в "Зимней вишне": 5 погибших, 32 пострадавших, 35 пропавших

1 час назад
На полигоне "Ядрово" началась откачка фильтрата

На полигоне "Ядрово" началась откачка фильтрата

1 час назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

23.03.2018 15:32
Путин пообещал не сидеть на президентском посту до 100 лет

Путин пообещал не сидеть на президентском посту до 100 лет

4 часа назад
21 погибший, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП

21 погибший, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП

5 часов назад
Global Hawk и Poseidon снова понаблюдали за Россией

Global Hawk и Poseidon снова понаблюдали за Россией

2 часа назад
Лондон продолжает вести себя в стиле "англичанка гадит"

Лондон продолжает вести себя в стиле "англичанка гадит"

50 минут назад
Арест Пучдемона спровоцировал массовые протесты в Барселоне

Арест Пучдемона спровоцировал массовые протесты в Барселоне

45 минут назад
На британских полицейских снова напал мечник

На британских полицейских снова напал мечник

41 минута назад
Алина Загитова: я слишком сильно устала эмоционально

Алина Загитова: я слишком сильно устала эмоционально

49 минут назад
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6

1 час назад
Полмиллиона сторонников ужесточения контроля за оборотом оружия собрались на выборы в Конгресс США

Полмиллиона сторонников ужесточения контроля за оборотом оружия собрались на выборы в Конгресс США

1 час назад
У Совфеда есть доказательства вмешательства в выборы президента РФ

У Совфеда есть доказательства вмешательства в выборы президента РФ

2 часа назад
Слив данных пользователей стоил Цукербергу 10 миллиардов

Слив данных пользователей стоил Цукербергу 10 миллиардов

2 часа назад
Захарова рассказала о неграмотных отписках от британского МИДа

Захарова рассказала о неграмотных отписках от британского МИДа

2 часа назад
Смертельное ДТП в США: движение перекрыли из-за угрозы взрыва "Теслы"

Смертельное ДТП в США: движение перекрыли из-за угрозы взрыва "Теслы"

3 часа назад
Российские биатлонистки впервые в истории остались без наград на Кубке мира

Российские биатлонистки впервые в истории остались без наград на Кубке мира

3 часа назад
Эрдоган анонсировал взятие Телль-Рифата

Эрдоган анонсировал взятие Телль-Рифата

3 часа назад
Послы России и Великобритании поспорили из-за Скрипалей в мексиканской газете

Послы России и Великобритании поспорили из-за Скрипалей в мексиканской газете

3 часа назад
Памфилова: вбросы были в пользу разных кандидатов

Памфилова: вбросы были в пользу разных кандидатов

4 часа назад
Россия поздравила Грецию с Днем независимости

Россия поздравила Грецию с Днем независимости

4 часа назад
В Киеве считают, что российских дипломатов высылать не стоит

В Киеве считают, что российских дипломатов высылать не стоит

4 часа назад
Папа Франциск призвал молодежь отстаивать свои убеждения

Папа Франциск призвал молодежь отстаивать свои убеждения

4 часа назад
Поклонская назвала Ислямова шайтаном

Поклонская назвала Ислямова шайтаном

5 часов назад
Водитель умышленно сбил пятерых детей в Глазго

Водитель умышленно сбил пятерых детей в Глазго

5 часов назад
5,5 по Цельсию: в Москве зафиксирован самый теплый день года

5,5 по Цельсию: в Москве зафиксирован самый теплый день года

5 часов назад
В Саратове пациент напал на фельдшера скорой

В Саратове пациент напал на фельдшера скорой

6 часов назад
Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's

Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's

6 часов назад
Ножи, биты, противогазы: в Кишиневе задержан 21 провокатор

Ножи, биты, противогазы: в Кишиневе задержан 21 провокатор

6 часов назад
Власти Чечни прокомментировали видео с Кадыровым и Турлаевым

Власти Чечни прокомментировали видео с Кадыровым и Турлаевым

6 часов назад
Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку

Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку

6 часов назад
Российский "Кит" может в одиночку потопить вражеский авианосец

Российский "Кит" может в одиночку потопить вражеский авианосец

7 часов назад
Для военных США подготовили пособие-комикс о проигрыше НАТО в войне с Россией

Для военных США подготовили пособие-комикс о проигрыше НАТО в войне с Россией

7 часов назад
Турция испытала свои первые баллистические ракеты

Турция испытала свои первые баллистические ракеты

8 часов назад
Саакашвили - Порошенко: я уже в учебниках истории

Саакашвили - Порошенко: я уже в учебниках истории

8 часов назад
В ВМС Украины рассказали, зачем "принесли в жертву" флот

В ВМС Украины рассказали, зачем "принесли в жертву" флот

11 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

23.03.2018 21:57
На каком языке говорят миньоны, и можно ли его понять

На каком языке говорят миньоны, и можно ли его понять

7 часов назад
10 мифов о похмелье, в которые больше не нужно верить

10 мифов о похмелье, в которые больше не нужно верить

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

24.03.2018 11:40
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38