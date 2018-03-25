Глава дипломатии ЕС Могерини встретилась с послом Эдерером

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела в воскресенье первые консультации с вызванным из Москвы в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля послом Евросоюза в РФ Маркусом Эдерером, передает РИА Новости..

Ранее сообщалось, что Маркус Эдерер уже неделю как уехал на пасхальные каникулы из России. Однако каникулы пришлось прервать по решению Европейского совета, передает ТАСС.

Ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отзыва своих дипломатов из России или высылки российских дипломатических работников. Пока менее половины стран — членов ЕС готовы пойти на такие меры, в том числе Польша, Франция и три прибалтийские республики, уточнил он.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического яда. Лондон обвинил в отравлении Москву, Кремль категорически это опроверг.

Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва ответила симметрично.