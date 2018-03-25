В Египте уничтожили шестерых боевиков - организаторов теракта в Александрии

Египетские правоохранители уничтожили боевиков, организовавших теракт в Александрии 24 марта.

Террористы принадлежали к группировке Хасм" — боевое крыло запрещенной в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

Бандиты, прятавшиеся на конспиративной квартире, пытались оказать сопротивление и были ликвидированы.

24 марта на востоке Александрии на пути следования кортежа главы местного управления безопасности генерала Мустафы ан-Нимра была взорвана самодельная бомба. Ни генерал, ни его заместитель не пострадали, но были убиты двое полицейских в автомобиле сопровождения. Пять человек получили ранения.

Покушение произошло за два дня до выборов президента Египта, глава МВД Магди Абдель Гаффар сообщил, что исполнители уже известны, передает ТАСС.