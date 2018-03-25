Глава Федерации керлинга России Свищев: пора побороться за золото

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев похвалил российских спортсменок за победу над американками в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Однако он считает, что сборная России способна побороться за более высокие места, а именно за золотые награды.

"Психологическая нагрузка была колоссальная! Но победа в матче за бронзу есть. Был непростой матч, американки в какой-то момент доминировали, но девчонки проявили чудеса воли и одержали победу. Класс подтвердили, это прекрасно, но пора бы уже двигаться вперед, выше бронзы и серебра", — приводит слова Свищева РИА Новости.

Также глава Федерации керлинга России рассказал, что девушки испытывали давление после неудачного выступления на Олимпиаде. Были вопросы и по составу сборной России. "Задача выполнена, хотя могли, конечно, побороться за более высокое место. Шведкам, я считаю, в полуфинале просто подарили победу и как минимум серебряную медаль", — добавил спортивный функционер.

Стоит отметить, что российские керлингистки уже пятый год подряд становятся призерами чемпионата мира. В 2017 году они завоевали серебряные медали, а до этого трижды оказывались на третьем месте.