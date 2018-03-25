Кемерово: погибших уже семеро

Тела еще двух погибших обнаружены на четвертом этаже горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье вечером, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения. Таким образом, количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до семи человек. По данным источника "Интерфакса", спасатели вошли на четвертый этаж и нашли мужчину с ребенком.

Между тем губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в телефонном разговоре подробно доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей ситуации, а также заверил, что в городе хватает сил и средств для ликвидации последствий пожара в ТЦ.

Тулеев сообщил, что пожарные спасли 20 человек, из горящего здания эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказана необходимая врачебная помощь в медицинских учреждениях города. Их жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Губернатор сообщил также о поступающих сигналах о пропавших без вести 27 кемеровчанах, которые могли находиться на месте пожара. По данным МЧС, к тушению возгорания привлечены более 280 человек и 62 единицы техники. На месте работают психологи. Здание тщательно обследуется.

Как отметили в обладминистрации, Путин поинтересовался, необходима ли региону дополнительная помощь. Тулеев ответил, что своих сил достаточно. "На каждом метре работает по специалисту, если их будет больше, то они будут только мешать друг другу", — сказал Тулеев. В пресс-службе добавили, что президент поручил докладывать о необходимости помощи в операции по ликвидации последствий пожара.

По последним данным СКР, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли семь человек, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело, оно передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.