Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

В Питтсбурге состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "пингвинами" и "летчиками" из Филадельфии. Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 5:4. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.

Российский форвард провел на льду 19 минут 32 секунды. Заброшенная в этой встрече шайба стала для Малкина 42-й в нынешнем сезоне. В снайперской гонке НХЛ он занимает третье место.

