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25 марта 201822:24

Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

Eric Canha/CSM via ZUMA Wire/ТАСС

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В Питтсбурге состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "пингвинами" и "летчиками" из Филадельфии. Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 5:4. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.

Российский форвард провел на льду 19 минут 32 секунды. Заброшенная в этой встрече шайба стала для Малкина 42-й в нынешнем сезоне. В снайперской гонке НХЛ он занимает третье место.

Российский защитник "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов отыграл в этом матче 21 минуту 52 секунды. Отличиться россиянину не удалось.

"Питтсбург" с 92 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, у "Филадельфии" 89 баллов и седьмое место.

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