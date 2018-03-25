Лавров в честь дня своего рождения сыграл в футбол

Глава МИД России Сергей Лавров, который является болельщиком московского клуба "Спартак", принял участие в товарищеском футбольном матче с командой "Бриз". Он сыграл по тайму за обе команды.

Игра закончилась со счетом 5:5. В составе "Спартака" по голу забили Лавров, Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин и Валерий Кечинов.

Потом Лаврова поздравили с днем рождения и вручили майку игрока с 68-м номером, передает ТАСС.