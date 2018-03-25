Количество погибших в Кемерове увеличилось до 37

37 человек погибли в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили телеканалу в оперативном штабе МЧС. Ранее сообщалось о 12 погибших. Очаг возгорания находился на верхнем этаже торгового центра.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово; он сразу отправится на место пожара, где изучит обстановку и проведёт совещание, на котором будут выработаны дополнительные меры по ликвидации последствий пожара и оказанию помощи пострадавшим.

Пожар начался в батутной комнате: кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой. Такую предварительную версию родственникам пропавших без вести людей озвучил вице-губернатор Владимир Чернов.

Сейчас следователи ведут опросы собственников, кто был во время пожара в торговом центре, выясняя, почему не сработала система оповещения.