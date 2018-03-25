Виктория Моисеева: я горжусь своей командой

Скип сборной России по керлингу Виктория Моисеева оценила выступление российской команды на чемпионате мира в Канаде. По ее словам, в нашей стране очень много хороших керлингисток. Она довольна, что новая команда смогла завоевать бронзовые медали.

"Это невероятно, я горжусь своей командой, мы очень долго шли к этому успеху. Это была долгая неделя для нас, мы рады закончить ее с медалью. У нас сейчас новая команда, которая уже смогла завоевать бронзу чемпионата мира, это говорит о том, что в России много отличных керлингисток", — приводит слова Моисеевой ТАСС.

Напомним, что россиянки в матче за третье место сумели обыграть соперниц из США со счетом 6:5. За последние годы женская сборная России по керлингу пять раз подряд становилась призером чемпионата мира.