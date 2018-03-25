Пожар в Кемерове: первые версии ЧП

Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерове. Версия поджога также рассматривается, однако приоритетной пока не является. На данный момент подтверждена гибель 37 человек. Открытое горение ликвидировано.

Специалисты уже приступили к изучению возможных версий ЧП. Наиболее вероятными считают нарушения при обслуживании электросетей. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.

Будут рассмотрены и иные версии, включая версию с поджогом, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания и путей эвакуации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 были эвакуированы. По последним данным, отрытое горение ликвидировано; идет разбор завалов.