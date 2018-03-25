Жертвой пожара в кемеровском ТЦ стала родственница Амана Тулеева

11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева стала жертвой пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня". Всего при пожаре, по официальным данным, погибли 37 человек. Еще 43 пострадали.

Степень родства погибшей с Тулеевым не уточняется, передает РИА Новости.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Спасатели ведут работы на четвертом этаже торгового центра. Именно там начался пожар.

Сейчас спасатели работают на 4 этаже, где как раз и был эпицентр возгорания. Версии трагедии — разные. Среди них — короткое замыкание проводки. В администрации Кемеровской области сообщили свою версию: поджог в батутной комнате. Кто-то из детей баловался с зажигалкой — и вспыхнул поролон.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он поручил главе МЧС подключить дополнительные силы, включая робототехнику, беспилотную авиацию из Красноярска и Москвы. Они уже в Кемерово, передает телеканал "Россия 24". Туда же на место летит Владимир Пучков, чтобы лично координировать работу спасателей.