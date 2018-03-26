Сергей Карякин: на первое место претендуют пять шахматистов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин перед решающими партиями на турнире претендентов, который в эти дни проходит в Берлине, рассказал, как планирует провести ближайшие две встречи, а также заявил, что в данный момент нет никакого смысла выстраивать какую-либо стратегию.

После 12 туров Сергей Карякин вместе с американцем Фабиано Каруаной лидируют в турнире, набрав по 7 очков. Еще трое шахматистов – Грищук, Лижэнь и Мамедьяров – отстают от лидеров на пол-очка.

"В данный момент сложно оценивать ситуацию. На первое место претендуют пять гроссмейстеров. Не хочу считать никакие расклады, хочу только одного – сесть, и на хорошем уровне провести две партии. Сейчас выстраивать какую-то стратегию нет смысла. Мне надо сначала без потерь пройти 13-й тур, а уже перед 14-м можно что-то придумывать", — приводит слова Карякина "Спорт-экспресс".

Напомним, что заключительные партии на турнире претендентов состоятся 26 и 27 марта. Если по итогам 14 раундов победителя не выявят, то 28 марта между претендентами на победу состоится дополнительный тай-брейк.