Новости В мире

Все видео этой рубрики
26 марта 201800:19

В Египте начинаются президентские выборы

EPA

Читайте нас в Telegram

Выборы президента начинаются в Египте; они продлятся до 28 марта. На должность главы государства претендуют нынешний египетский президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Голосование начинается в понедельник и продлится три дня; результаты будут объявлены 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет 24-26 апреля, его результаты станут известны 1 мая.

Из почти 96 млн жителей Египта правом голоса наделены почти 59,5 млн граждан. Наблюдать за выборами будут представители 63 общественных и гуманитарных организаций, в том числе девяти международных.

Как отмечает телеканал "Евроньюс", о повторном выдвижении своей кандидатуры Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в январе этого года. По его словам, за минувшие четыре года его мандата в Египте удалось достигнуть снижения инфляции, учреждения свыше 10 тыс. предприятий в различных сферах, а также притока прямых иностранных инвестиций в страну.

Муса Мустафа Муса (архитектор по образованию; его отец был одним из лидеров старейшей в стране либеральной партии "Вафд" еще в 60-е годы прошлого века) подал заявку на участие в выборах президента в последний момент. Среди его предвыборных обещаний — контроль над ценами, приемлемыми для части населения с низким доходом, открытие большего количества фабрик, а также борьба с пробками, которые являются большой проблемой для каирцев.

Центральная избирательная комиссия Египта ожидает прозрачных и честных выборов, однако эксперты полагают, что победителем в любом случае станет действующий глава государства (Муса считается чисто технической фигурой, призванной создать видимость альтернативы основному кандидату). Оппозиция призывает избирателей присоединиться к бойкоту выборов, называя их имитацией демократического голосования.

Президентские выборы в Египте станут третьими по счету после произошедшей в 2011 революции, в результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.

Предыдущие выборы президента этой страны состоялись в 2014 году. Тогда Абдель Фаттах ас-Сиси набрал почти 97% голосов, сообщает "Интерфакс".

Сейчас

00:06

Саудовские ПРО перехватили баллистическую ракету над Эр-Риядом

23:48

Жертвой пожара в кемеровском ТЦ стала родственница Амана Тулеева

23:04

Количество погибших в Кемерове увеличилось до 37

22:35

Количество жертв пожара в Кемерово растет

21:57

В Восточной Гуте начались обстрелы

21:49

Кемерово: погибших уже семеро

21:41

Спасатели продолжают работать в Кемерово: тел погибших больше не обнаружено

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пожар в Кемерове: первые версии ЧП

Пожар в Кемерове: первые версии ЧП

1 час назад
Жертвой пожара в кемеровском ТЦ стала родственница Амана Тулеева

Жертвой пожара в кемеровском ТЦ стала родственница Амана Тулеева

52 минуты назад
Отравление Скрипалей: "Новичка" "изобрела" лично Тереза Мэй

Отравление Скрипалей: "Новичка" "изобрела" лично Тереза Мэй

2 часа назад
Иностранные наблюдатели не заметили особой разницы между выборами в ЕС и России

Иностранные наблюдатели не заметили особой разницы между выборами в ЕС и России

3 часа назад
Миропорядок-2018. Документальный фильм Владимира Соловьева

Миропорядок-2018. Документальный фильм Владимира Соловьева

3 часа назад
783
Батутная комната кемеровского ТЦ вспыхнула, как порох

Батутная комната кемеровского ТЦ вспыхнула, как порох

3 часа назад
На полигоне "Ядрово" началась откачка фильтрата

На полигоне "Ядрово" началась откачка фильтрата

4 часа назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
Глава дипломатии ЕС Могерини встретилась с послом Эдерером

Глава дипломатии ЕС Могерини встретилась с послом Эдерером

2 часа назад
В Восточной Гуте начались обстрелы

В Восточной Гуте начались обстрелы

2 часа назад
Саркози может отделаться условным сроком

Саркози может отделаться условным сроком

2 часа назад
21 погибший, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП

21 погибший, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП

7 часов назад
Global Hawk и Poseidon снова понаблюдали за Россией

Global Hawk и Poseidon снова понаблюдали за Россией

5 часов назад
Лондон продолжает вести себя в стиле "англичанка гадит"

Лондон продолжает вести себя в стиле "англичанка гадит"

3 часа назад
Арест Пучдемона спровоцировал массовые протесты в Барселоне

Арест Пучдемона спровоцировал массовые протесты в Барселоне

3 часа назад
Лавров в честь дня своего рождения сыграл в футбол

Лавров в честь дня своего рождения сыграл в футбол

2 часа назад
Пригород Дамаска покидают боевики и мирные жители

Пригород Дамаска покидают боевики и мирные жители

3 часа назад
На британских полицейских снова напал мечник

На британских полицейских снова напал мечник

3 часа назад
Алина Загитова: я слишком сильно устала эмоционально

Алина Загитова: я слишком сильно устала эмоционально

3 часа назад
Путин выразил свои соболезнования и дал ряд поручений по "Зимней вишне"

Путин выразил свои соболезнования и дал ряд поручений по "Зимней вишне"

4 часа назад
Россиянки завоевали бронзу чемпионата мира по керлингу

Россиянки завоевали бронзу чемпионата мира по керлингу

4 часа назад
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6

4 часа назад
Полмиллиона сторонников ужесточения контроля за оборотом оружия собрались на выборы в Конгресс США

Полмиллиона сторонников ужесточения контроля за оборотом оружия собрались на выборы в Конгресс США

4 часа назад
У Совфеда есть доказательства вмешательства в выборы президента РФ

У Совфеда есть доказательства вмешательства в выборы президента РФ

4 часа назад
Слив данных пользователей стоил Цукербергу 10 миллиардов

Слив данных пользователей стоил Цукербергу 10 миллиардов

5 часов назад
Захарова рассказала о неграмотных отписках от британского МИДа

Захарова рассказала о неграмотных отписках от британского МИДа

5 часов назад
Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку

Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку

9 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дешевого" кроссовера Jaguar

23.03.2018 21:57
На каком языке говорят миньоны, и можно ли его понять

На каком языке говорят миньоны, и можно ли его понять

9 часов назад
10 мифов о похмелье, в которые больше не нужно верить

10 мифов о похмелье, в которые больше не нужно верить

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 24 марта 2018 года

24.03.2018 11:40
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38