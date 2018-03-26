В Египте начинаются президентские выборы

Выборы президента начинаются в Египте; они продлятся до 28 марта. На должность главы государства претендуют нынешний египетский президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Голосование начинается в понедельник и продлится три дня; результаты будут объявлены 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет 24-26 апреля, его результаты станут известны 1 мая.

Из почти 96 млн жителей Египта правом голоса наделены почти 59,5 млн граждан. Наблюдать за выборами будут представители 63 общественных и гуманитарных организаций, в том числе девяти международных.

Как отмечает телеканал "Евроньюс", о повторном выдвижении своей кандидатуры Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в январе этого года. По его словам, за минувшие четыре года его мандата в Египте удалось достигнуть снижения инфляции, учреждения свыше 10 тыс. предприятий в различных сферах, а также притока прямых иностранных инвестиций в страну.

Муса Мустафа Муса (архитектор по образованию; его отец был одним из лидеров старейшей в стране либеральной партии "Вафд" еще в 60-е годы прошлого века) подал заявку на участие в выборах президента в последний момент. Среди его предвыборных обещаний — контроль над ценами, приемлемыми для части населения с низким доходом, открытие большего количества фабрик, а также борьба с пробками, которые являются большой проблемой для каирцев.

Центральная избирательная комиссия Египта ожидает прозрачных и честных выборов, однако эксперты полагают, что победителем в любом случае станет действующий глава государства (Муса считается чисто технической фигурой, призванной создать видимость альтернативы основному кандидату). Оппозиция призывает избирателей присоединиться к бойкоту выборов, называя их имитацией демократического голосования.

Президентские выборы в Египте станут третьими по счету после произошедшей в 2011 революции, в результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.

Предыдущие выборы президента этой страны состоялись в 2014 году. Тогда Абдель Фаттах ас-Сиси набрал почти 97% голосов, сообщает "Интерфакс".