В Центральном и Восточном военных округах прошла проверка боеготовности

В Центральном и Восточном военных округах прошла внезапная проверка боеготовности войск. Она началась 20 марта, уточняет ТАСС.

В Свердловской области в скором времени также пройдут крупные учения. В них будут участвовать свыше 3 тысяч военнослужащих и около 300 боевых машин, в том числе современные комплексы "Ярс". Роль самолетов условного противника досталась высотным перехватчикам МиГ-31.