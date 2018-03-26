В Центральном и Восточном военных округах прошла проверка боеготовности

26 марта 201800:31
В Центральном и Восточном военных округах прошла проверка боеготовностиЧитайте нас в Telegram
В Центральном и Восточном военных округах прошла внезапная проверка боеготовности войск. Она началась 20 марта, уточняет ТАСС.
В Свердловской области в скором времени также пройдут крупные учения. В них будут участвовать свыше 3 тысяч военнослужащих и около 300 боевых машин, в том числе современные комплексы "Ярс". Роль самолетов условного противника досталась высотным перехватчикам МиГ-31.
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