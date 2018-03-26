В Ставрополье перевернулся автобус с пассажирами

Рейсовый автобус "Новороссийск — Дербент" попал в автоаварию в Ставропольском крае. Шесть пассажиров пострадали, сообщает краевое управление ГИБДД.

В ночь на понедельник на федеральной автодороге "Кавказ" (территория Минераловодского района) водитель автобуса ГолАЗ не справился с управлением; автобус опрокинулся в кювет.

Всего в момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров и два водителя. В настоящее время известно о шести пострадавших пассажирах, они доставлены в больницу Пятигорска. Пассажиры, которые не получили травм, доставлены на автовокзал в Минводы, где их заберёт подменный автобус.

В качестве основной версии ДТП рассматривается ошибка водителя — сон за рулем, сообщает "Интерфакс".