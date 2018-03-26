Очевидцы рассказали о страшном пожаре в торговом центре Кемерова

Число погибших при пожаре в торговом центре достигло 37 человек, подтвердили в Следственном комитете. По предварительной информации, среди них — 9 детей.

50 человек пострадали, 43 из них находятся в больнице. 54 человека числятся пропавшими без вести.

Открытое горение уже ликвидировали, напоминает телеканал "Россия 24". Следователи начали просмотр видеозаписей с камер наблюдения. Оперативный штаб в Кемерове возглавил глава Кузбасса Аман Тулеев. Ранее сообщалось, что в огне погибла его малолетняя родственница.

В Кемерово по поручению президента России прибыл глава МЧС Владимир Пучков.

Торговый центр мог вместить до тысячи человек. В воскресный день в ТЦ было много людей, много детей с родителями. Пожар начался внезапно. "В кинозал вбежала женщина, закричала, что надо спасаться", — говорит одна из очевидцев. Она вместе с детьми успела выбежать из злания.

Люди, чьи родственники в этот день были в торговом центре – в ресторанах, кинотеатре или магазинах — со слезами на глазах ждали, пока пожар потушат.

Один из детей, спасаясь от пожара, попытался выбраться наружу из окна здания. Он повис, затем, ослабев, сорвался вниз на глазах у сотен свидетелей. В настоящее время 11-летний мальчик находится в реанимации.

Власти Кузбасса окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.

Одна из версий пожара – детская шалость. Ребенок мог пронести в батутную комнату зажигалку и поджечь поролон.