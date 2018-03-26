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26 марта 201801:36

Федор Смолов: европейские топ-клубы не хотят брать русских

Виталий Тимкив/ТАСС

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Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов рассказал, что хочет попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Ради этого он отказался от "космического предложения" из Китая. Кроме того, форвард объяснил, почему в Европе российские игроки не пользуются успехом.

"Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа", — приводит слова Смолова Чемпионат.Com.

По мнению футболиста, в Европе считают, что в России все закрытые и хмурые. Игроки могут нахамить тренеру, нарушить режим и поругаться с партнером по команде. "Обычное дело, когда тренер на просмотре говорит: "Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его", — отметил российский форвард.

Также он рассказал, почему отказался от предложения из Китая. "Что касается того, почему отказался от космического предложения китайского клуба, то знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-английски. Ты живешь в вакууме", — заявил Смолов.

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