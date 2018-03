Трагично, что погибли дети: мир скорбит вместе с Кемерово

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил свои соболезнования в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, унесшим, по последним данным, жизни 37 человек. "Мои соболезнования семьям и друзьям жертв ужасного пожара в торговом центре в Кемерове. Трагично, что столько детей погибли и пропали без вести. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он Twitter.

My condolences to the families and friends of the victims of the terrible fire in the shopping mall in #Kemerovo. It is tragic that so many children are dead or missing. I wish a speedy recovery to those injured. #Russia