Трагично, что погибли дети: мир скорбит вместе с Кемерово

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил свои соболезнования в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, унесшим, по последним данным, жизни 37 человек. "Мои соболезнования семьям и друзьям жертв ужасного пожара в торговом центре в Кемерове. Трагично, что столько детей погибли и пропали без вести. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он Twitter.

My condolences to the families and friends of the victims of the terrible fire in the shopping mall in #Kemerovo. It is tragic that so many children are dead or missing. I wish a speedy recovery to those injured. #Russia — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 25 марта 2018 г.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил в понедельник соболезнования России в связи с трагедией в Кемерове. "Я соболезную в связи с гибелью большого числа людей при пожаре в российском городе Кемерово. Я выражаю соболезнования российскому народу и государству, желаю терпения тем, кто потерял в пожаре родных и близких", — написал глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

#Rusya’nın #Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim.@mfa_russia — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 25 марта 2018 г.

От имени всего Совета Европы сочувствие выразил генеральный секретарь этой организации — Турбьерн Ягланд. "Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди", — отметил генсек.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент заслушал доклады главы МЧС и губернатора Кемеровской области, поручил подключить дополнительные силы, включая робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование из Красноярска и Москвы. Они уже начали прибывать в Кемерово. Поручено также проконтролировать оказание всей необходимой помощи, передает телеканал "Россия 24".