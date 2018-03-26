Теннисист Южный не смог пробиться в четвертый круг турнира в Майами

Российский теннисист Михаил Южный в матче третьего круга престижного турнира в Майами встречался с американцем Джоном Изнером. Сопернику россиянина хватило двух партий, чтобы выйти в следующий раунд. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу американца.

Ранее турнир в Майами покинули еще два россиянина – Даниил Медведев и Евгений Донской. Единственным представителем России в мужской сетке соревнований остался Карен Хачанов. 26 марта он встретится с Кевином Андерсеном из ЮАР.