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26 марта 201802:45

Инфекция в интернате Еврейской АО: госпитализированы 27 человек
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Число госпитализированных в результате вспышки инфекции в психоневрологическом интернате в Еврейской АО увеличилось до 27 человек. Пять человек погибли.

Ближе к ночи был госпитализирован еще один человек из интерната, передает ТАСС. Всего 27 пациентов интерната госпитализированы, в девяти случаях подтвержден грипп. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Павел Копылов.

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