Саудовская ПВО перехватила семь ракет, запущенных из Йемена

ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь ракет, запущенных сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" из Йемена. В результате ударов погиб один и ранения получили двое египтян. Они проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.

"Ансар Аллах" подтвердило запуск нескольких ракет. По заверениям шиитских мятежников, ракеты были нацелены на саудовские аэропорты. В прошлом они неоднократно подвергали обстрелам саудовскую территорию, однако каждый раз саудитам удавалось сбивать воздушные цели, сообщает ТАСС.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между властями (их поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией) и мятежными формированиями, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. Ситуация обострилась в конце 2017 года, когда в столице Йемена Сане начались ожесточенные бои. Поводом стали попытки повстанцев захватить ряд объектов, находившихся под контролем сторонников Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.