В правительство внесли постановление о создании платформы для изучения Арктики

В правительство внесен проект постановления о проектировании и строительстве ледостойкой платформы "Северный полюс" для круглогодичного изучения Арктики.

"Минприроды внесло проект постановления правительства РФ "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" и обосновывающие материалы к нему", — заявил РИА Новости министр Сергей Донской.

Строительство платформы для круглогодичных экспедиций в Арктике должно начаться в 2019 году, при этом проектирование предполагается начать до июля 2018 года.

Научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее 2-3 лет и сроком службы около 25 лет. Ее появление позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень.

По мнению министра, такие проекты являются важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований.

На развитие Арктики до 2025 года будет выделено 160 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства 30 августа 2017 года. Он напомнил, что в нашей стране с 2015 года действует государственная программа "Социально-экономическое развитие Арктической зоны на период до 2020 г.".

